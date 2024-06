Amatori, Casina e Scandiano a valanga. Juniores, Carpineti e Cerrè al debutto

Venerdì con doppio anticipo per il terzo turno del 72° Torneo della Montagna. Al Centro Coni di Castelnovo Monti scontro al vertice per il girone C fra Cervarezza e Leguigno (ore 21.15 i Dilettanti, ore 20 i Giovanissimi) coi campioni in carica intenzionati a riprendere la marcia dopo l’1-1 esterno contro la Querciolese, mentre il Leguigno deve riscattare il tris incassato dall’Olimpia Roteglia. In contemporanea seconda notturna consecutiva per il Baiso che attende allo "Spezzani" la matricola Spqm Montecavolo, reduce dal roboante successo per 5-2 sul Felina. Viceversa i gialloblù devono cancellare il pesante ko subito proprio venerdì scorso per mano del sorprendente Villa Minozzo. Tutte le altre cinque gare restano in agenda domenica pomeriggio agli orari abituali (ore 16 i baby, ore 17.30 i Dilettanti).

LA SITUAZIONE

Girone A: Villa Minozzo (6)-Felina (0) a Felina.

Girone B: Borzanese (1)-Gatta (1) ad Albinea; Tricolore Carpineti (6)-Vettus (2) a Carpineti.

Girone C: Cerredolo (2)-Querciolese (1) a Cerredolo; Collagna (1)-Olimpia Roteglia (4) a Collagna. Un week-end importante cui seguirà il turno infrasettimanale per i gironi A e B in programma mercoledì 26 giugno.

LE SQUALIFICHE

Il giudice sportivo nei Dilettanti ha fermato per una giornata il giovane centrocampista locale Simone Cilloni (Felina, nella foto) che salterà così la delicata sfida con la capolista Villa Minozzo ancora a punteggio pieno. Nessun appiedato nella categoria Giovanissimi. Per la classifica società guida il tandem Villa Minozzo-Carpineti con 60 punti, seguito dall’Olimpia Roteglia quota 60 punti e i bicampiones in carica del Cervarezza (35 punti). Lo stesso Cervarezza è la formazione più corretta con solo 3 penalità, tallonata dal Vettus e dal duo Spqm Leguigno-Leguigno.

AMATORI

In scena il secondo turno. Nel gruppo A netta vittoria del Real Scandiano sul Baiso, un 5-2 scoppiettante. Decisive le reti di Davide Prodi (2), Buontempi, Coppola e Colonna. Per il Baiso a segno Cassinadri e Paolo Prodi. Solo zero a zero tra San Cassiano e Salvaterra: entrambe vincenti nel primo turno, salgono così a 4 punti in due giornate. La classifica: Salvaterra 4, San Cassiano 4, Real Scandiano 3, Pratissolo 0, Baiso 0 (Scandiano e Pratissolo una gara in meno). Nel girone B roboante vittoria del Casina (all’esordio dopo il turno di riposo) sul Cervarezza davanti a 350 persone che hanno riempito il "comunale" di Casina: 4-0 che porta le firme di Stefano Falbo (doppietta), Favali e Tchoudjeu. Vittoria in rimonta per il Felina sul Villa Minozzo: un 2-1 con protagonisti Gaspari e Fiore (rigore), mentre per il Villa gol illusorio di Danny Morani. Classifica: Felina 6, Casina 3, Marola 1, Villa Minozzo 1, Cervarezza 0 (Casina e Marola una gara in meno). Oggi esordio per il girone C: a Vezzano, alle 21, in programma il derby La Vecchia-Vezzano. Sempre alle 21, in quel di Albinea, la Folese ospiterà l’Spqm Montecavolo.

JUNIORES

Stasera in campo il girone A: si gioca al Centro Coni di Castelnovo Monti. Alle 20 tocca a Cervarezza e Cerrè Sologno. Subito dopo, alle ore 21.30, ecco Tricolore Carpineti Valestra-Casina. Sarà l’esordio per Carpineti e Cerrè nell’edizione corrente. La classifica: Casina 3, Cervarezza 1, Montalto 1, Carpineti 0, Cerrè 0, Borzanese 0.

Giuseppe Marotta

Federico Prati