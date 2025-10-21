Amava il folk, l’ultimo saluto a Romolo Iotti

Per gran parte della sua vita aveva portato allegria con musica e ballo, alla guida di un’orchestrina, I Nobili del Folk, capace di accompagnare tante serate in allegria in balere, fiere e sagre, nel Reggiano ma anche oltre i confini provinciali. Romolo Iotti è stato vinto da complicazioni cliniche a 88 anni di età. Abitava a Correggio, dove oggi alle 10,30 si svolgono i funerali – affidati all’agenzia Cabassi – partendo dall’ospedale San Sebastiano per la chiesa parrocchiale Madonna di Fatima. Il feretro sarà poi trasferito per la cremazione. Eventuali offerte possono essere destinata e opere di bene.

Lascia il figlio Paolo, la compagna Daniela, i fratelli Silva e Roberto, nipoti e altri parenti. Romolo Iotti aveva lavorato a lungo in un’azienda, ma era particolarmente appassionato di musica, tanto da fondare nel 1973 la sua band, che aveva debuttato al Rondò di Cavazzoli. Di quell’orchestrina facevano parte pure Nino Conti (sax e clarino), Carlo Cervi (sax e clarino), Corrado Simonazzi (batteria e voce corale), Loris Giglioli (basso e voce solista), Franco Mantovi (chitarra). Romolo suonava fisarmonica e tastiera. Era stato anche volontario e prezioso collaboratore al centro sociale XXV Aprile di Correggio, dove si occupava pure del coordinamento delle serate danzanti e della selezione delle orchestre. Negli ultimi mesi, per il peggiorare delle condizioni generali di salute, si era ritirato da questi impegni. Molti i messaggi e i ricordi a lui dedicati.

a. le.