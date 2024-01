"Ambiente e criminalità: tutela fra conoscenza e contrasto"

Nuovi appuntamenti nella Bassa per la XIII edizione di Noicontrolemafie, il Festival della legalità promosso dalla Provincia coi Comuni reggiani. Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio Ambiente e legalità di Legambiente e curatore del rapporto annuale Ecomafie, sarà il protagonista di varie iniziative. Con Fontana si discute di ecomafie e di reati contro l’ambiente, ancora molto diffuse in Italia: stasera alle 21 a palazzo ducale di Guastalla si parla di "Ambiente e criminalità: tutela tra conoscenza, contrasto e buone prassi" con l’intervento di Marco Boselli, direttore generale di Sabar, la società intercomunale della Bassa reggiana. L’incontro è organizzato dalle amministrazioni comunali di Guastalla e Novellara. Tra l’1 e il 2 febbraio il festival Noicontrolemafie prevede altre quattro iniziative pubbliche – la mattina con studenti delle superiori di Reggio e con quelli dell’istituto comprensivo di Poviglio e Brescello, in serata e Correggio e Castellarano – con Annamaria Frustaci, sostituto procuratore antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro, dove dal 2016 opera nel pool antimafia costituto da Nicola Gratteri. Da segnalare, inoltre, che venerdì Enrico Fontana è atteso da incontri con studenti: alle 11,30 nell’aula magna dell’istituto D’Arzo di Montecchio (insieme alla giornalista Pinuccia Montanari, al sindaco Fausto Torelli e alla dirigente dell’istituto, Maria Sala), mentre alle 14 sarà al liceo Matilde di Canossa di Reggio.

a. le.