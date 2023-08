Ambiente, investiti 160mila euro Al via due importanti cantieri

SANT’ILARIO

Un’estate calda anche per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori pubblici in paese.

In totale sono stati investiti circa 160mila euro, finanziati completamente da Regione e Pnrr, senza quindi alcun esborso per il comune di Sant’Ilario.

Sono stati affidati i lavori del primo stralcio, circa ventimila euro sui settantamila totali previsti, finanziati interamente dalla Regione, per il completamento dell’area di ammassamento di Protezione Civile, sita in via Fellini.

Questo primo intervento, che partirà ad inizio settembre, riguarderà gli allacciamenti idraulici ad acquedotto e fognature.

"È un primo passo fondamentale – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Fabrizio Ferri - per rendere effettivamente fruibile quest’area che avrà un’importanza strategica per l’intera provincia e oltre, vista la vicinanza con importanti nodi di comunicazione come ferrovia, autostrada e via Emilia. Senza sottovalutare la vicinanza logistica con la provincia di Parma".

Ma c’è anche un altro cantiere pronto a partire: si tratta della riqualificazione dell’illuminazione dei parchi e delle aree ciclopedonali.

I lavori, che sono già stati affidati e prenderanno il via entro la seconda metà di settembre, comportano la sostituzione di duecentocinquanta corpi illuminanti per essere conformati al rispetto della normativa regionale in tema di inquinamento luminoso, garantendo contemporaneamente una maggiore efficienza energetica, un migliore comfort visivo ed una superiore estetica dei lampioni.

Il costo dei lavori si aggira complessivamente su novantamila euro circa, completamente finanziati dal Pnrr, senza pesare in alcun modo sulle casse del Comune di Sant’Ilario.

"Continuiamo ad investire sull’ammodernamento della rete – ha concluso l’assessore all’ambiente Ferri - guardando da un lato al risparmio energetico e dall’altro alla riduzione dell’inquinamento luminoso: quando l’atteggiamento green contribuisce anche a migliorare la qualità della vita delle persone".