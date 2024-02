Ambiente, la lezione dell’assessore

I progetti locali previsti nel campo della sostenibilità ambientale sono stati al centro di una "lezione" tenuta ieri mattina dall’assessore comunale all’ambiente di Correggio, Giovanni Viglione, agli studenti della terza E del liceo Rinaldo Corso, indirizzo Scienze applicate. Un modo per illustrare i programmi per l’ambiente sul territorio locale. Proprio in questo campo gli studenti correggesi intrattengono uno scambio culturale con la scuola francese Lycée de Kerneuzec di Quimperle, al centro del quale affrontano proprio temi legati all’ambiente e alla sostenibilità.