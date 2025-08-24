Ambiente, riuso ed energia al Tegge Festival

Torna al Parco Tegge di Felina, la storica cooperativa sociale nata tra le prime tanti anni fa, il Tegge Festival, in programma dal 28 al 31 agosto.

Evento straordinario che celebrai nei prossimi giorni la 3ª edizione. Un appuntamento che in pochi anni si è radicato come un momento di grande interesse, perché lì si discute di temi riguardanti il futuro, i giovani e lo sviluppo del territorio.

In particolare al centro degli eventi che animeranno le quattro giornate di fine agosto, ci saranno: l’innovazione educativa, il riciclo e riuso per rispettare l’ambiente, l’alimentazione sostenibile. La caratteristica del Festival poi, è trattare temi così importanti in modo informale e coinvolgente, alternando incontri, momenti dedicati all’enogastronomia, concerti live ed anche una sfilata di moda sostenibile. Conversazione ad ampio raggio che affronta temi 1n modo amichevole.

Il programma inizia giovedì 28 agosto con una giornata organizzata in collaborazione con Confcooperative Terre d’Emilia. Alle ore 18.30 ci sarà la presentazione del libro "La spesa nel carrello degli altri: l’Italia e l’impoverimento alimentare", alla presenza degli autori Andea Segrè e Ilaria Pertot, in dialogo con Lorenza Manfredi. Si tratta di un saggio che dà voce a tredici storie di sopravvivenza alimentare ed esistenziale per sondare le necessità crescenti di un’alimentazione adeguata, al di là dei dati statistici. Alle 20 ci sarà l’apericena con prodotti della tradizione e della Comunità Slow Food dell’Appennino, e a seguire, alle 21, la proiezione del film "Figli di tutti, figli di nessuno. 50 anni della cooperativa La Collina", alla presenza del regista Alessandro Scillitani.

Venerdì 29 agosto alle 18 inaugurerà la mostra "La revue: informazione a fumetti e sostenibilità": composta da quattro storie a fumetti disegnate da artisti e artiste comparse su diversi numeri della rivista trimestrale nata nel 2022 che si propone di trattare i temi più importanti per la nostra società che vengono ignorati, trascurati o strumentalizzati dal giornalismo tradizionale. Le storie sono: "Questi jeans sono acqua " di Federico Attardo (disegni) e Arianna Poletti (testi) – inchiesta sul fast fashion e in particolare le conseguenze della produzione a basso costo dei jeans; "I guardiani di semi" di Elena Mistrello (disegni) e Sara Manisero (testi), reportage sulla preservazione della biodiversità tramite la conservazione dei semi; "La capitale del gas" di Amina Pagnozzi (disegni) Marta Silvestre e Andrea Turco (testi) – racconto della difficile convivenza con lo stabilimento Eni a Gela; "Fuoco blasfemo" di La Tram (disegni) e Marco Rizzo (testi) – cronaca della colpevole devastazione del patrimonio naturale di Erice e riflessione sul fenomeno degli incendi in Sicilia. All’inaugurare della mostra sarà presente Lucia Manfredi, cofondatrice della rivista LOK ZINE, ed Enrico Fornaroli, Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna.

Alle 19.30 la cena e alle 21 Tegge Music Live, con band giovanili, in chiusura le Rane Pazze Band, con cover anni ’90 – 2000. Sabato e domenica saranno le giornate più intense. Tra le altre cose, il 30 agosto inizierà la mattinata con i ragazzi della 5^G dell’Istituto Cattaneo - Dall’Aglio sui progetti didattici innovativi che collegano intelligenza artificiale e ambiente; laboratori per bambini in cui si potrà sperimentare l’utilizzo di robottini.

Settimo Baisi