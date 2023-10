Ambulante di frutta per 61 anni: "È arrivato il momento del riposo"

Lo storico commerciante di frutta e verdura Carlo Travaglioli di La Vecchia nei giorni scorsi ha deciso d’interrompere, dopo oltre 60 anni, la sua attività di ambulante. Con il suo camion, fino a poche settimane fa, Travaglioli lavorava tutti i giorni. Fino a pochi anni fa era ancora aperto il suo negozio, inizialmente situato nel centro di La Vecchia vicino alla chiesa parrocchiale sulla strada statale 63 e da tempo poi trasferito in via Ferruccio Valcavi nella zona dell’ambulatorio medico del paese. Nel 2018 il negozio di frutta e verdura è stato poi definitivamente chiuso, ma Carlo ha continuato ugualmente ad operare sempre come ambulante. Il negozio era gestito dalla moglie Adriana Vecchi (scomparsa un anno fa), mentre il marito Carlo (titolare) collaborava sempre nella conduzione pur dedicandosi principalmente al servizio di ambulante di prodotti ortofrutticoli e di altri generi alimentari. Travaglioli è molto conosciuto non solo a La Vecchia dove vive, ma anche nei paesi limitrofi. Con il camion raggiungeva assiduamente le abitazioni dei tanti clienti delle frazioni vezzanesi di La Vecchia, Montalto, Casoletta, La Bettola, Paderna e pure nelle borgate di Casina di Sordiglio, Costaferrata, Banzola, Brugna, Paullo, Crocicchio. Nonostante fosse andato in pensione già da tempo, Travaglioli ha proseguito a svolgere quotidianamente il lavoro di commerciante fino all’inizio di settembre. Carlo, cordiale e gentile con tutti, ha instaurato anche un rapporto di amicizia con le molte persone che acquistavano i suoi prodotti. Un servizio apprezzato da tanti, soprattutto dagli anziani in difficoltà a muoversi con le auto. "Sono dispiaciuto per questa decisione di terminare il mio lavoro però, dopo 61 anni di attività, è arrivato il momento del riposo – sottolinea Carlo Travaglioli –. Ho 85 anni ed è giusto fermarmi. Una professione che richiedeva un impegno costante: era necessario recarsi fino a Reggio per il rifornimento della frutta e verdura per poi venderla successivamente nel negozio e pure a domicilio. Un lavoro esercitato sempre assieme a mia moglie Adriana che era incaricata nel gestire il punto vendita, chiuso da circa cinque anni. L’attività di commercio ambulante è ovviamente cambiata rispetto al passato, ma sono contento di questa lunga mia esperienza, conclusa recentemente. Tanti clienti, soprattutto quelli anziani, sono dispiaciuti per la mia scelta".

Matteo Barca