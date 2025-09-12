Ambulanti, il grido d’aiuto. Un reggiano all’Anva regionale. Campani: "C’è un lento declino"

È un reggiano il nuovo presidente regionale dell’Anva (associazione nazionale venditori ambulanti). Si chiama Giovanni Campani, commerciante che opera proprio nella città del Tricolore. L’elezione si è tenuta a Bologna al termine di un dibattito sui problemi della categoria, a cui erano presenti tutti i rappresentanti di tutte le provincie.

Tra i temi al centro della discussione anche quello della riqualificazione e del rilancio dei mercati su area pubblica che, anche in Emilia-Romagna, "rischiano di vivere un lento declino, perdendo quella funzione di socialità e vitalità dei centri urbani che li ha sempre contraddistinti". Secondo l’Anva sono diversi i fattori che "stanno lentamente mettendo in crisi il settore creando la condizione per l’espulsione dal mercato di molte aziende".

Tra quelli elencati troviamo la concorrenza spesso sleale delle vendite online, i mutati comportamenti d’acquisto dei consumatori, in particolare dei più giovani, assieme a politiche locali da parte delle amministrazioni che non sempre agevolano il lavoro delle imprese del settore e infine forme di controllo che faticano a garantire una concorrenza leale fra tutti i soggetti. Per questo Campani ha affermato che il compito principale dell’associazione sarà quello di: "creare le condizioni per il recupero del valore economico e sociale dei mercati e della dignità del lavoro del commerciante su area pubblica, creando nuovi e moderni servizi alle imprese e stimolando le Istituzioni a tutti i livelli ad adottare politiche attive per il settore".

Durante il dibattito è intervenuto anche il presidente nazionale Maurizio Innocenti, parlando della Direttiva Servizi che "ancora vede una situazione di incertezza per molte imprese e realtà mercatali" per cui "ci si augura arrivi presto una soluzione definitiva e positiva per le imprese del settore". L’assemblea ha provveduto anche a nominare la nuova presidenza regionale che è risultata così composta in rappresentanza delle Anva territoriali. Le nomine emiliane. Bologna: Salvan Andrea, Pariani Massimiliano e Pizzirani Manuela. Ferrara: Luca Callegarini, Finotelli Giovanni, Baglioni Pier Carlo e Martoni Stefano. Modena: Panini Paolo, Antonella Albinelli, Marchi Massimo e Marco Poggi. Parma: Cantoni Stefano. Piacenza: Delledonne Fabio.

Matteo Pignagnoli