Ambulanti in protesta. Ma il Tar respinge: "La fiera s’ha da fare"

"Il ricorso è stato respinto in mattinata, con decisione del Presidente. Dopo questo pronunciamento andiamo avanti con ancora maggiore convinzione. L’obiettivo dello spostamento era, e resta, la valorizzazione di chi già c’era e l’accoglienza dei nuovi espositori". Lo ha annunciato l’assessora Stefania Bondavalli ieri.

In giudizio monocratico urgente, il giudice del Tar di Parma infatti ha respinto la richiesta di sospensione della delibera dell’amministrazione comunale di Reggio sul "riordino" della collocazione dei banchi ambulanti e degli stand in occasione della prossima sagra della Giareda, in programma dal 5 all’8 settembre in città. Gli autori del ricorso sono una trentina di ambulanti spostati da corso Garibaldi (il fulcro della manifestazione, dove vorrebbero restare anche in virtù di una concessione che scadrà tra alcuni anni) a piazza della Vittoria, in un luogo da loro considerato "marginale" nell’ambito della storica sagra. Ma i commercianti costretti al trasloco avrebbero ancora una speranza: quella che l’udienza sulla sospensiva, prevista per metà settembre, possa essere anticipata al 3 settembre, ovvero al primo giorno di udienze previste al Tar di Parma dopo la pausa delle ferie estive. "Faremo richiesta di anticipare l’udienza – confermano gli avvocati Marco Grattagliano e Giacomo Sgobba, che assistono i commercianti – in quanto una decisione a metà settembre non servirebbe a nulla, visto che la sagra si conclude giorni prima. E comunque ci sarà poi un’udienza che entrerà nel merito della questione. Se il ricorso venisse accolto, a quel punto partirebbero le richieste di risarcimento per l’eventuale mancato introito dovuto al cambiamento di posto: da corso Garibaldi a piazza della Vittoria".

Gli avvocati dei commercianti puntano in particolare sulla scadenza della concessione, "che per essere modificata, in base a precise normative di legge, deve seguire un percorso ben preciso, che prevede anche il coinvolgimento diretto delle parti, mentre i nostri assistiti non sono mai stati convocati per discutere di questo argomento". Ora si attendono gli sviluppi della questione. Intanto, tra i commercianti in questione c’è chi si dice disposto al "trasloco" in piazza, ma non mancano neppure operatori pronti a disertare l’appuntamento con la sagra, non ritenendo conveniente la partecipazione.

Antonio Lecci