Ambulanza in dono per ricordare il papà

Una nuova ambulanza per ricordare un imprenditore scomparso. L’inaugurazione sabato prossimo alle 18 in piazza Garibaldi a Bagnolo, davanti al palazzo municipale. Una nuova ambulanza per la Croce rossa locale donata da Andrea e Lorella Franceschini, titolari della Mini Motor, azienda fondata dal padre Gianfranco, scomparso lo scorso ottobre. Proprio per ricordare il compianto imprenditore, oltre alla moglie Anna Mazzini, i figli hanno deciso di compiere questo gesto generoso.

"Negli anni della malattia dei nostri genitori – dicono Andrea e Lorella – abbiamo avuto più volte bisogno della Croce rossa. Per questo abbiamo pensato a una nuova ambulanza attrezzata per le emergenze da destinare alla comunità locale". Sabato pomeriggio saranno presenti al taglio del nastro anche i titolari della Mini Motor di Bagnolo, il sindaco Gianluca Paoli, i dirigenti della Croce rossa locale, oltre a Roberta Anceschi in rappresentanza di Unindustria. Una donazione in memoria di Gianfranco Franceschini, deceduto pochi mesi fa a 87 anni di età, fondatore dell’azienda nel 1965. Il marchio Mini Motor nasce poi nel 1974, quando la produzione si era ormai orientata in modo deciso ai motori elettrici per il settore industriale e a metallo ed elettricità, aggiungendo pure elettronica e informatica.

Antonio Lecci