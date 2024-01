Ambulanze, disagi in serie. Ora anche la sosta selvaggia

È sempre disagio per operatori delle ambulanze e per gli utenti dei servizi di trasporti ordinari diretti all’ospedale di Guastalla. Di recente è emerso nuovamente il problema legato all’accesso-uscita all’aperto, senza pensilina o altra protezione: non solo dal calore estivo ma soprattutto dalla pioggia, dal freddo e dalle intemperie in autunno e in inverno. Un problema annoso, che si sperava venisse risolto con l’apertura del nuovo e ampliato pronto soccorso, con un doppio ingresso che avrebbe garantito uno scarico-carico dei pazienti, in carrozzina o in barella, senza essere esposti alle intemperie. E ora ci si mettono anche i disagi dovuti a numerosi veicoli che vengono parcheggiati nell’area di manovra delle ambulanze, aggiungendo difficoltà ai problemi già esistenti. Dunque, la situazione più volte segnalata da operatori e cittadini risulta essere peggiorata da queste ulteriori situazioni legate al parcheggio in un’area dove solo uno stretto numero di autorizzati potrebbe avere accesso. Troppo spesso, invece, dopo aver faticato nelle operazioni di carico o di scarico di pazienti, diventa difficile anche effettuare le manovre per uscire dall’area ospedaliera. Segnalazioni del disagio arrivano da più parti, soprattutto dagli operatori delle ambulanze delle varie associazioni, costretti a quel passaggio all’aperto nelle fasi di scarico o di caricamento dei pazienti. Si spera nelle migliorie previste dal progetto legato ai futuri lavori nell’area in questione, che dovrà portare anche a spazi più funzionali e più facilmente accessibili.

Antonio Lecci