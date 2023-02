Ambulatori alla stazione Il Comune intende realizzarli in poco tempo

Ha creato grande interesse la notizia che abbiamo dato ieri sugli ambulatori medici nell’ex stazione ferroviaria che l’amministrazione comunale intende realizzare in modo rapido con interventi straordinari di valorizzazione e riqualificazione sull’immobile per consentire ai due nuovi medici di medicina generale la possibilità di entrare in servizio. Gli interventi sono, si legge nella delibera della giunta, "finalizzati a fronteggiare e risolvere l’attuale situazione di emergenza del servizio sanitario e di assistenza medica sul territorio comunale".

f.c.