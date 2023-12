Ambulatorio a rischio: si muovono i cittadini

Nuovi appelli per non chiudere l’ambulatorio medico a Cadelbosco Sotto. "Quell’ambulatorio non può e non deve chiudere", sbotta Pietro Giansoldati, ex consigliere comunale, portavoce di Rifondazione comunista e rappresentante di un gruppo di cittadini della frazione. Il tema? La volontà di uno dei medici di base di concentrare l’attività nel solo ambulatorio di Cadelbosco Sopra, interrompendo le visite nella frazione. "Il medico che ora garantisce qualche mezza giornata di ambulatorio a Cadelbosco Sotto pare intenda esercitare solo a Cadelbosco Sopra. La delusione è enorme anche perché molti pazienti hanno scelto quel professionista in quanto garantiva il servizio in paese. Da aggiungere poi – spiega Giansoldati – che i locali della Medicina di gruppo a Cadelbosco Sopra sono già molto sacrificati. L’unica sala d’attesa per tutti i medici crea non poca confusione tra i pazienti. Chi arriva non capisce se deve aspettare cinque minuti o un’ora. Quei locali non reggerebbero l’impatto di altri mille o duemila pazienti anziani e quasi sempre accompagnati. L’ambulatorio di Cadelbosco Sotto è ampio, confortevole, pare neppure tanto costoso, oltre che dotato di un ampio parcheggio. Per fortuna sembra che il nostro sindaco sia consapevole del problema e garantisce che farà di tutto perché Cadelbosco Sotto conservi il servizio medico ambulatoriale. Tanto meglio. Anche perché se la nostra frazione perdesse anche questo servizio rimarrebbe ben poco in paese". Numerosi i cittadini pronti a mobilitarsi in caso di chiusura dell’ambulatorio frazionale.

Antonio Lecci