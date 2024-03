"Ambulatorio chiuso, la scelta non dipende dall’Ausl"

"La chiusura dell’ambulatorio di Taneto non deriva da una decisione dell’Ausl bensì dall’indisponibilità, legittima, dei liberi professionisti (i medici di medicina generale) di esercitare anche nella frazione". Così l’Ausl replica - dopo averlo fatto direttamente tramite i propri dirigenti nell’assemblea di martedì 12 - alle proteste dei cittadini di Taneto e Ponte Enza per la mancanza da un anno di un medico a servizio delle due frazioni. A Gattatico i medici ci sono ma, come scritto dal Carlino, tutti concentrati a Praticello, alla medicina di gruppo La Camelia. Il comitato locale, che ha in pochi giorni raccolto oltre 600 firme, chiede la presenza di un dottore almeno due pomeriggi a settimana. Qualora il Comune non fosse disponibile i residenti sono disposti a pagare l’affitto. Praticello non è collegata da mezzi pubblici a Taneto e Ponte Enza (frazioni dove vive circa metà popolazione del comune); anziani e persone prive di auto hanno gravi difficoltà. L’Ausl spiega che tutti gli 8 comuni della Val d’Enza "possono contare sull’assistenza del proprio medico. Nel Distretto non sussistono zone carenti; in quasi tutti i comuni (7 su 8) è presente una Medicina di gruppo". La sede de La Camelia "in via Tragni dista 5 chilometri da Taneto, mentre Sant’Ilario, dove esercitano altri 8 medici, dista 1,5 km dalla frazione – scrive l’Ausl –. Le perplessità dei cittadini, sostenute dal Comitato in modo responsabile, sono state tutte considerate. È utile ricordare, tuttavia, che sono circa 50 le frazioni degli 8 comuni. È impensabile prevedere un ambulatorio medico in ciascuna. L’impegno quotidiano dell’Ausl è garantire, non senza difficoltà, il diritto all’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, diritto pienamente riconosciuto nel Distretto".

f. c.