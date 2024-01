Ambulatorio chiuso, sindaco amareggiato

Si dice amareggiato il sindaco di Cadelbosco Sopra, Luigi Bellaria, per la decisione del medico di base, la dott. Braglia, di chiudere l’ambulatorio a Cadelbosco Sotto. "Mi sono attivato – dice Bellaria – per una soluzione, contattando il dipartimento cure primarie Ausl e il medico in questione. Purtroppo il percorso non è stato condiviso dalla dottoressa, la quale però mi ha assicurato che garantirà l’aumento delle visite domiciliari, affermando di aver avuto una risposta positiva dalla maggioranza dei pazienti".