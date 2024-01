Ambulatorio verso la chiusura, protesta in arrivo: "Le volontà dei pazienti non hanno più valore?"

I cittadini di Cadelbosco Sotto si preparano a contrastare la prevista chiusura dell’ambulatorio del medico di base attivo due mezze giornate a settimana nella frazione. Il medico in questione, infatti, sembra voler confermare l’intenzione di tenere aperto solo l’ambulatorio del Comune capoluogo, a Cadelbosco Sopra. Il sindaco Luigi Bellaria aveva garantito l’impegno a trovare soluzioni per garantire l’apertura, almeno due volte a settimana, dell’ambulatorio frazionale. Ma pare che la chiusura sia imminente.

"Il locale accogliente e spazioso di Cadelbosco Sotto – commenta Pietro Giansoldati, residente interessato dal problema ed ex consigliere comunale – sarà sostituito dall’affollato ambulatorio di Cadelbosco Sopra, inadeguato ad accogliere altri pazienti. Nel 2018 oltre mille cittadini firmarono una petizione per chiedere il mantenimento dell’ambulatorio frazionale, comodo anche a Villa Seta e Villa Argine. Ma ora pare che pure il competente dipartimento dell’Ausl abbia autorizzato la chiusura. Forse la volontà e le esigenze dei pazienti non hanno più alcun valore nell’attuale gestione della Sanità pubblica reggiana?". E c’è chi ora propone incontri pubblici e manifestazioni per cercare di mantenere aperto l’ambulatorio, evitando così la necessità di scomodi spostamenti verso il Comune capoluogo.