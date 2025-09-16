Amianto in via Donizetti, esposto in Procura

Un vecchio edificio abbandonato nella frazione di Caprara, sulla via Donizetti, è al centro di una lunga e accesa controversia che vede coinvolti il gruppo consiliare ‘Rinascita Campeginese’ e l’Amministrazione comunale. A sollevare il caso è l’avvocato Giuseppe Germano Artioli, capogruppo della formazione politica di minoranza ed ex sindaco, che ha presentato un esposto alla Procura, depositandolo presso la stazione dei Carabinieri di Castelnuovo Sotto chiedendo un’indagine approfondita. L’immobile, da tempo cadente, presenta un tetto crollato e, tra le macerie, è stata accertata la presenza di amianto. Nonostante l’Amministrazione Comunale di Campegine abbia dichiarato pubblicamente di aver effettuato una bonifica integrale del sito, Rinascita Campeginese sostiene che la rimozione non sia stata completa, lasciando in loco materiale sospetto.

L’amministrazione comunale in gennaio aveva dichiarato l’operazione di bonifica si era stata conclusa il 7 novembre, e che il ritardo era dovuto ad un errore di notifica avvenuto durante l’amministrazione Artioli-Rinascita. Le lastre vennero segnalate nel maggio 2020. Il sindaco Artioli si mosse con un’ordinanza ai proprietari della casa che però, ha spiegato il sindaco attuale Alessandro Spanò "non è mai giunta a destinazione, perché conteneva un vizio di forma: un errore che aveva impedito la corretta trasmissione… Per due anni, fino al nostro insediamento, nonostante le continue segnalazioni da parte dei residenti, l’amministrazione non ha provveduto in alcun modo a risolvere il problema". Al momento dell’insediamento di Spanò "è stato necessario capire perché quell’ordinanza non avesse avuto seguito, reimpostare il procedimento e fare arrivare la lettera al destinatario, che intanto aveva cambiato residenza. Solo avvenuto questo, il Comune ha potuto prendere in mano la questione, facendo diversi sopralluoghi con le ditte per valutare la situazione, acquisendo i preventivi e procedendo allo smaltimento".

Sono passati mesi, ed ora Rinascita torna all’attacco con l’esposto: uno dei punti cruciali è proprio la discrepanza tra le rassicurazioni ufficiali e le segnalazioni dei residenti, che continuano a lamentare la presenza di frammenti pericolosi. La vicenda, a parere di Artioli e i suoi, solleva interrogativi sulla trasparenza delle comunicazioni istituzionali e sull’efficacia degli interventi messi in atto. Secondo l’esposto, il gruppo aveva già segnalato la situazione il 15 gennaio scorso al Comune, ad Arpae e al Comando della Polizia Locale della Val d’Enza, ma "senza ricevere risposte".

Quindi, il 18 febbraio, è stata inviata una segnalazione diretta all’Ausl. L’azienda sanitaria ha risposto di aver "preso in carico il procedimento e avviato gli accertamenti", ma il gruppo consiliare afferma di non avere conoscenza di alcun successivo sviluppo. Nel frattempo, i residenti nelle vicinanze dell’immobile continuano a denunciare l’assenza di interventi risolutivi e la persistenza del materiale. Per verificare sarebbero anche stati utilizzati dei droni. Artioli sottolinea che la permanenza dell’amianto, se confermata, rappresenta un rischio significativo per la salute e l’ambiente. L’esposto, dunque, intende fare piena luce su questa vicenda.

Francesca Chilloni