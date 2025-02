Amianto all’Inalca, l’ira dei cittadini: “Perché non fu rimosso? È in gioco la salute di tutti”

Reggio Emilia, 16 febbraio 2025 – “Non cadiamo certo dal pero, ma la domanda è: a cosa serve il Comune quando c’è un rischio evidente che poi si rivela un pericolo per la salute dei cittadini?”. All’indomani del rapporto Arpae che certifica la presenza di amianto nello stabilimento Inalca, i toni del comitato Leoni di San Prospero oscillano tra la rabbia e la rassegnazione. Non diversa l’opinione di Afeva (Associazione familiari e vittime amianto): “L’amministrazione disse di aver già provveduto a una mappare la presenza di amianto sul territorio – considera il responsabile Davide Vasconi –. Se è vero, è giunto il momento di fare un passo in più. Non limitarsi a sapere dov’è, ma toglierlo una volta per tutte”.

La bonifica di ieri mattina in via Due Canali. Accanto, l’ingresso sbarrato al parco della Resistenza, chiuso dopo i rilievi Arpae

Le indagini sulla natura dell’incendio sono ancora in corso, affidate al Nia dei vigili del fuoco (Nucleo investigativo antincendi). Ieri mattina il sindaco Massari e l’assessora Bonvicini erano in via Due Canali, dove sono iniziate le attività di bonifica dei frammenti di cemento amianto rinvenuti in prossimità dello stabilimento. I dati e delle analisi svolte da Arpae e Ausl “confermano per il momento l’assenza di sostanze tossiche nell’aria – riferisce l’amministrazione –. Le raccomandazioni per chi abita vicinoin zona restano quelle di tenere le finestre chiuse e di non raccogliere frammenti di cui non si conosce l’origine”.

“L’amianto è stato trovato a terra – dice Vasconi – ma stiamo parlando di fibre dal diametro venti volte inferiore rispetto a un capello, molto volatili e che col calore tende a disperdersi”. Che sia per volere della natura o come conseguenza dell’azione dell’uomo, “i nodi vengono sempre al pettine”.

“Il problema dell’amianto ottiene rilevanza sono in relazione a un altro disastro o a un’altra situazione di emergenza – spiega –. Non possiamo più aspettare oltre. La Regione anni fa ha concepito un piano di mappatura della presenza di amianto su tutti i Comuni. Non tutte le amministrazioni, però, se ne sono occupate: ho incontrato personalmente un assessore all’ambiente di un Comune della provincia reggiana che non ne sapeva nulla”.

Oltre a un adeguato livello di formazione di chi ci amministra, a cui “potrebbe pensare la Regione”, per Vasconi a mancare è in primis “la volontà politica di intervenire con accertamenti e ordinanze di rimozione dell’amianto, capannone per capannone. Cosa che è già avvenuta a Rubiera, tra l’altro, a dimostrazione che non è nulla di impossibile”.

“Quando si dà il permesso a un’azienda di stare così a stretto contatto coi cittadini, la stessa azienda deve bonificare preventivamente le strutture dall’amianto e il Comune deve avere un piano di evacuazione pronto” afferma Elisa Aldegardi, referente per Leoni di San Prospero.

La richiesta esplicitata dal comitato è “che il sindaco, pagato dai cittadini e responsabile per la loro salute, faccia una conferenza stampa assieme ai vigili del fuoco, in cui spiega minuto per minuto le motivazioni di queste scelte”. “Un’ultima cosa mi viene da chiedere – rincara Aldegardi –. Le dinamiche della democrazia si basano sul bilanciamento delle parti: in tutto ciò, dov’era e dov’è l’opposizione?”. “Noi cittadini ci sentiamo abbandonati – chiosa –. È davvero questo il benessere, o viviamo in una città che sta marcendo lentamente proprio come la carne di quello stabilimento?”.