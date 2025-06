Amici a quattro zampe: gli incontri

Proseguono le serate a ingresso libero, dedicate al cane e riservate in particolare ai possessori di animali domestici. Dopo il primo incontro che si è svolto la scorsa settimana per conoscere meglio la corretta gestione degli amici a quattro zampe, per domani alle 20,30 alla Bottega del Tempo libero a Boretto, in viale Umberto I, è in programma un appuntamento sul tema "Conosciamo la realtà del canile e gattile intercomunale di Novellara", con approfondimenti sui servizi che sono proposti dalla struttura territoriale nella Bassa. Per informazioni: tel. 333-8385408.