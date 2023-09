Amici di Davide, l’esordio in campo: "La sua squadra sarà sempre con lui"

di Giuseppe Marotta

Ha esordito 10 giorni fa nel Torneo dei Presidenti (battendo il Vetto 2-1), e domenica ha giocato la prima di Terza categoria sempre in casa e sempre col Vetto (stavolta perdendo 2-1): parliamo di "Amici di Davide", squadra di Ligonchio, una delle novità della Terza reggiana.

Singolare chiamare una squadra in memoria di una persona: in questo caso si ricorda Davide Scaruffi, scomparso il 27 luglio del 2020 a soli 26 anni. Era un elettricista, e giocava in porta a Ligonchio. "Tre anni fa ho fondato un’asd con questo nome, organizzando eventi a Ligonchio". Parola di Sergio Scaruffi, padre del compianto figlio Davide. Oggi è il presidente della società.

"Ogni estate facciamo un torneo di calcetto dedicato a Davide, e mi sono sempre detto che un giorno avrei fatto una squadra con tutti i suoi amici nella nostra Ligonchio. In questo modo portiamo ogni domenica in campo il nome di Davide, lo ricordiamo così", conclude Sergio. Ci ha spiegato altro su questa realtà Gabriele Merciadri, vice presidente di Amici di Davide.

Merciadri, com’è nata l’idea?

"Nasce tutto dal padre. Negli ultimi anni in Terza c’era il RamisetoLigonchio, unione delle due realtà. C’era la volontà di ritornare a Ligonchio, col nome dell’associazione per Davide. Sergio è il presidente, mentre io e Luca Scaruffi, il cugino di Davide, siamo i vice".

Davide era molto conosciuto in paese.

"Certo, era originario di Ligonchio e ha giocato tanti anni sia al Ligonchio che nella squadra nata dalla fusione col Ramiseto, era il portiere".

Come ha accolto la comunità questa iniziativa?

"Ci sono arrivati tanti complimenti. Sergio, il padre, ci teneva. Poi la nostra comunità purtroppo ha salutato due anni fa Fulvio Venturi, storico dirigente, e poco tempo fa Daniele Zanni, altra persona sempre attiva qui da noi. L’idea nasce per Davide, ma è anche un modo per fare calcio a Ligonchio come facevano persone che non ci sono più".

Non è mai facile fare calcio in Alto Crinale.

"Ci sono difficoltà, ma vogliamo cercare di tenere vivo il tutto. Dividersi dal Ramiseto non era scontato, mettersi in proprio qui è sempre impegnativo, Sergio ce l’ha messa tutta".

In rosa ci sono tanti amici di Davide, come dice il nome.

"Certo. Tanti erano anche nel gruppo vecchio, altri sono tornati. Il progetto è stato seguito in massa, siamo contenti".

Il logo del club qual è?

"Ci sono due guantoni con il nome Davide sopra, a simboleggiare il ruolo del portiere, e sopra un grande numero uno. Poi c’è scritto ’Piane’, che era il suo soprannome".

L’idea è ammirevole: anche in campo vorrete dare il massimo.

"Certo, quando giocava Davide eravamo stati ripescati in Seconda, non sarebbe male riuscire a stare nella parte alta della classifica, senza essere solo una comparsa".

Chi è il mister?

"Augusto Roccatagliata, che spesso ha allenato a Ligonchio".

Dove giocate?

"Le partite a Ligonchio, mentre gli allenamenti li facciamo a Cavola".