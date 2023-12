Aperto un negozio temporaneo del canile "Amici di Marta", sotto i portici di piazza Garibaldi in centro a Bagnolo. A disposizione idee regalo, nuovi calendari, articoli alimentari di cioccolato. I volontari del canile bagnolese invitano a visitare il negozio e ad un acquisto solidale, in quanto tutto il ricavato sarà utilizzato per la cura degli ospiti a quattro zampe. Il negozio è aperto lunedì e giovedì dalle 9 alle 12,30, oltre a martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,45. Il punto vendita del canile resterà aperto anche il mese di gennaio.