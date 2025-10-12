Gli amici hanno filmato il tragico tuffo di Abdul

Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Ci sarebbero dei video che mostrano il tuffo del tredicenne Abdul Mougnud Songne nel Secchia e il momento in cui si è inabissato nel fiume senza più riemergere, nel primissimo pomeriggio di sabato. Li avrebbero girati i tre amici coetanei con i quali era arrivato in bici da Sassuolo a Castellarano per fare una nuotata nel punto in cui la corrente scava canyon detto “Il fungo” dai pescatori. E sarebbe in quei video il motivo per cui l’inchiesta sulle cause della tragedia si è risolta molto rapidamente. Mentre erano in corso le ricerche di Abdul da parte di un vasto spiegamento di vigili del fuoco, operatori della Croce Rossa e volontari di Protezione civile, gli amici del giovane di Fiorano sono stati condotti nella caserma locale dei carabinieri e ascoltati come testimoni alla presenza dei genitori. E proprio lì, forse per spiegare ciò che sotto choc con le parole non riuscivano a raccontare, hanno mostrato le immagini. Video pieni di sole e spruzzi, risate e smorfie monelle, fatti probabilmente per condividere in un secondo tempo sui social le loro performance spericolate… Fino a quando le acque ribollenti per il tuffo di Abdul non si sono calmate e lui non si è più visto.

Una dinamica fotocopia di altre due tragedie fluviali: il 18enne Yahya Hkimi annegò il 9 giugno 2023 a Marzaglia, mentre gli amici giravano (pare per la terza volta quell’estate) i suoi voli nel Secchia. Il 19enne Giustino Danilo Colella il primo luglio 2024 affogò nell’Enza mentre una coppia di amici filmava il suo lancio da una traversa dentro una cascatella. Così è stato anche per Abdul, con il medico legale che ha certificato solamente ciò che era evidente dai video. Ed è per questo che la salma sarebbe già stata messa a disposizione della famiglia Songne, nella cui casa di Fiorano ieri vi è stato un incessante via vai di amici e di parenti giunti da altre parti d’Italia, in particolare da Vicenza.

Per i familiari della vittima ma anche per gli amichetti (uno di Tressano e due di Sassuolo) ed i loro genitori sono stati attivati i servizi di supporto psicologico d’emergenza. Avvertiti anche gli psicologi scolastici, che oggi alla media Leonardo da Vinci di Sassuolo dovranno affiancare gli insegnanti della classe 3ª E per aiutare gli studenti ad affrontare la scomparsa di quel loro compagno tanto simpatico quanto corretto. Intanto su social network come Facebook sono scoppiate discussioni sull’imprudenza e la sicurezza molto sgradevoli ed irrispettose a fronte di una tragedia che lascia sbigottiti per il dolore. Di certo nel reggiano, laddove ci sono fiumi, vi sono anche cartelli con i divieti di balneazione (è vietata nelle acque interne di tutta la regione). E molti gruppi di volontariato e pubblica assistenza nelle loro lezioni con i giovani mettono in guardia sui pericoli.

Nella zona di Castellarano, ad esempio, è attivo il gruppo delle “Nutrie”, che in varie occasioni ha fatto lezioni pubbliche e nelle scuole proprio sulla prevenzione. Ma non di rado per gli adolescenti una proibizione diventa una sfida. Sabato Abdul e i suoi tre amici hanno lasciato le loro bici proprio accanto ai cartelli che in quattro lingue e con un disegno chiarissimo, indicano il divieto di balneazione: il gruppo incurante dei rischi è sceso dalla strada Statale 486 lungo una strada bianca sino al punto in cui il Secchia forma anse e canyon. Da quelle rive alte ridendo si lanciavano, filmandosi coi telefoni, senza sapere ancora che quegli ultimi minuti felici li ricorderanno per tutta la vita anche senza supporto digitale.