"Amico e pilota eccezionale"

Profondo dolore a Roteglia per la morte di Filippo Debbi, il motociclista di 39 anni deceduto lunedì all’ospedale Maggiore di Parma. Debbi era rimasto gravemente ferito domenica mattina nella pista di motocross di Castellarano. Il centauro di Roteglia era caduto dalla sua moto, una Suzuki, durante l’allenamento. Il 39enne, pilota esperto, lascia la compagna, il figlioletto, i genitori, il fratello e altri parenti. Ieri sera i funerali non erano stati ancora fissati poiché non era stato rilasciato il nullaosta per le esequie. Debbi, padre di un bambino, lavorava in una ceramica. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia. Il direttivo del Motoclub Castellarano, che gestisce il crossodromo in cui è avvenuto l’incidente, in ha ricordato Filippo sui social come un "amico prezioso e pilota eccezionale. Tu hai scritto tantissimi tra i ricordi più belli del Motoclub Castellarano, ricordi indelebili in pista che non potremo dimenticare mai".

m. b.