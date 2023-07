Amico: "Il Governo scarica tutto sui Comuni, situazione inaffrontabile"

Sul tema dei migranti interviene intanto il consigliere regionale Federico Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa) secondo cui "è sempre più evidente che con gli slogan dei respingimenti e dei blocchi navali del Governo non si ottiene alcun effetto".

Il Governo, prosegue Amico, "continua a scaricare il peso della gestione dell’accoglienza interamente sugli enti e sulle comunità locali. Nell’ultimo anno gli ingressi in regione sono quasi raddoppiati e con il Decreto Cutro è saltato del tutto il sistema". A Reggio ad esempio, spiega Amico, "l’assessore al welfare Daniele Marchi racconta come gli hub per la prima accoglienza, gli screening e le assegnazioni siano stati sostituiti da telefonate del ministero che avvisa direttamente i Comuni degli arrivi il giorno prima". Insomma "siamo tornati al 2017, quando i profughi venivano sistemati negli alberghi o persino nei container, di fronte alla mancanza di appartamenti da affittare in tempi brevi".

Una situazione, evidenzia ancora Amico, "che sta mettendo in pericolo il sistema dell’accoglienza dell’Emilia-Romagna: un modello importante per tutto il Paese, che si è sempre contraddistinto per il suo carattere diffuso, prediligendo – anche nel caso dei centri di accoglienza straordinaria – le piccole strutture in cui ricevere un numero limitato di persone per garantire un’accoglienza umana e decorosa". Nel frattempo "Giorgia Meloni e il suo Governo continuano a percorrere la strada sbagliata. È tempo di superare una volta per tutte la modalità emergenziale con cui vengono affrontati gli arrivi delle persone migranti nel nostro Paese. Il Governo non solo deve investire più risorse nell’accoglienza, ma deve rivedere il sistema di gestione dei flussi migratori". Infine, dice il consigliere regionale, "servono dati precisi sui minori stranieri non accompagnati, per il corretto inserimento nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale, valutandone l’estensione anche ai maggiorenni al di sotto dei 21 anni".