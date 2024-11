Amico: "Istituiremo un fondo per la cultura"

"La cultura come strumento di democrazia, innovazione e coesione sociale". È la visione di Federico Amico, candidato Pd alle elezioni regionali, che ieri pomeriggio a Binario49, in via Turri, ha chiuso la sua campagna elettorale con l’evento dal titolo ‘Badilate di cultura’ a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche Max Collini (con lui nella foto), Ada Francesconi (Galline Volanti) e Matteo Casali (scuola Comics). Un format che Amico – già presidente di Arci provinciale e Arci Emilia-Romagna – da anni promuove come momenti di confronto con associazioni, istituzioni culturali, artisti e operatori della cultura e dello spettacolo dal vivo, chiamati a condividere idee, proposte e criticità. La scelta del luogo è ricaduta non a caso sul caffè letterario, uno spazio plurale a servizio della comunità del quartiere stazione, presidio di cultura e partecipazione aperto al territorio e all’intera città. Per dare forza al settore, nel suo programma elettorale, Amico propone un piano straordinario per lo spettacolo dal vivo, per ridare forza al settore dopo le stangate dei piani di sicurezza e del Covid, a partire dal liscio fino alla scena contemporanea.

"Mi farò promotore – ha detto Amico – di una nuova legge regionale che istituisca un fondo per la cultura e metta a sistema i dispositivi di sostegno pubblico e privato sul territorio, a partire dal maggiore impiego dell’Art Bonus e dall’attuazione del “percento per l’arte”, la legge che prevede la possibilità di destinare fino al 2% delle opere pubbliche all’arte e alla cultura. Inoltre il consigliere regionale insiste sulla necessità di istituire uffici eventi comunali per semplificare e ridurre i costi a favore di chi vuole organizzare iniziative di pubblico spettacolo, e di promuovere e supportare le reti tra i luoghi della creatività giovanile".