’Ammazzare stanca’. Salimbeni sul red carpet

È stato diretto dai più grandi registi italiani. Tra cui Federico Fellini, Giuseppe Tornatore, Pupi Avati. Enrico Salimbeni, attore e regista reggiano, di Castelnovo Monti, è stato tra i protagonisti sul red carpet all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel cast del film ‘Ammazzare stanca’, diretto da Daniele Vicari, in concorso al festival.

Enrico, com’è stato accolto il film a Venezia dal pubblico in sala?

"Direi molto bene. La sala era piena e al termine ci sono stati lunghi applausi. Per quanto riguarda me, sono contento e soddisfatto del mio lavoro. Il mio personaggio è quasi un’anomalia rispetto agli altri e quindi riesce a emergere in modo positivo".

In che senso è anomalo?

"Il film si basa sull’autobiografia, omonima, di Antonio Zagari. Un ragazzo che si ribella al suo destino criminale. È ambientato negli anni ’70 e la ‘ndrangheta calabrese dilaga e impera dal sud al nord. Antonio, figlio di Giacomo, boss calabrese trapiantato in Lombardia, dopo essersi macchiato di diversi delitti vuole uscire da quel giro e avere una nuova vita. In questo contesto io interpreto un imprenditore a capo di un’azienda".

Chi sono stati i suoi compagni di viaggio?

"Vinicio Marchioni, Gabriel Montesi, Rocco Papaleo e Thomas Trabacchi, tra gli altri".

Non è la prima sua volta a Venezia. Vero?

"Non è la prima volta. E tra queste ho un ricordo bellissimo legato a Paolo Villaggio. Eravamo a Venezia, intorno alla metà degli anni ’90, con il film ‘Camerieri’, diretto da Leone Pompucci, e fu proprio Villaggio a riaccompagnarmi a casa. Un viaggio indimenticabile. Anche in quell’occasione ero in un cast incredibile: oltre a Villaggio erano con me Diego Abbatantuono, Marco Messeri, Antonio Catania, Ciccio Ingrassia. Solo per citarne alcuni".

Progetti in cantiere?

"Dal Lido di Venezia sono andato direttamente a Bolzano, dove sarò impegnato in un nuovo progetto. Insieme a Leopoldo Pescatore, aiuto regista alla sua prima direzione, mi occuperò della sceneggiatura di un film. Un’esperienza mai fatta prima. Sarò anche tra gli interpreti, insieme ad Alessandro Haber e Rolando Ravello".