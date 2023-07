Ammazzato per venti euro Il ’latitante’ davanti al gip

È fissato per questa mattina alle 10 l’interrogatorio di garanzia di Hadi Trabelsi, 22enne tunisino, arrestato con l’accusa di aver ucciso a coltellate il connazionale 18enne Mohamed Alì Thabet, nella notte fra il 30 e il 31 maggio scorso sul binario 1 della vecchia stazione di piazzale Marconi. Stando alle testimonianze il giovane è stato ammazzato per aver negato al conoscente, a sua volta senzatetto, un prestito di 20 euro per farsi una dose di crack.

L’indagato, che era stato ripreso dalle telecamere della stazione e dopo il delitto era scappato a Marsiglia per rimanere 45 giorni latitante, dovrà rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio dell’accusa di omicidio, difeso dall’avvocato Lorenzo Isoppo del foro di Parma.

La vittima, classe 2005, era arrivata in Italia su un barcone, sbarcato a Lampedusa come minorenne non accompagnato; era stato preso in carico dai servizi sociali nei progetti di accoglienza. Poi, una volta raggiunta la maggiore età, da quei progetti era uscito diventando improvvisamente un clandestino, costretto a dormire in stazione e a vivere di espedienti.

L’arresto – venerdì sera intorno alle 20.40 – è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale (guidati dal maggiore Pallante) e dagli agenti della squadra mobile della Questura di Reggio (guidati dal dirigente Battisti).

Gli investigatori e il sostituto procuratore Giulia Galfano hanno continuato a cercarlo per tutta la durata della latitanza. Avevano anche individuato dove fosse (a Marsiglia, in Francia), probabilmente spalleggiato da qualche conoscente.

Le indagini erano state effettuate grazie alla collaborazione con l’unità Fast (Fugitive active search team) del Servizio di cooperazione Internazionale di polizia del ministero dell’Interno e la Surete Departementale della polizia nazionale francese di Marsiglia. Poi, però, Hadi Trabelsi (così si fa chiamare, con uno dei tanti alias, non essendo in possesso di documenti) ha deciso di tornare a Reggio. Ma ad attenderlo, proprio sul luogo del delitto, c’erano carabinieri e poliziotti.

