Ammazzò il padre. Confermata in Appello la condanna per Eletti: 24 anni e due mesi

La Corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato in pieno la sentenza di primo grado della Corte d’assise di Reggio, con la condanna che resta a 24 anni e due mesi di reclusione per Marco Eletti, il 34enne reo confesso dell’omicidio del padre Paolo e il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti, fatti avvenuti il 24 aprile del 2021 a San Martino in Rio, nell’abitazione di famiglia in via Magnanini.

A Bologna la Corte d’Assise d’Appello ieri ha in pratica rigettato le richieste avanzate da pubblica accusa e dalla difesa, confermando le valutazioni della Corte d’Assise di Reggio, arrivate poco più di un anno fa. La pubblica accusa chiedeva una quantificazione più dettagliata degli aumenti di pena per la continuazione del reato.

La difesa, affidata all’avvocato Domenico Noris Bucchi, chiedeva l’esclusione dell’aggravante della premeditazione, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, oltre alla assoluzione per l’importazione di sostanze psicotrope.

Tutte istanze respinte dai giudici d’Appello. Fra sessanta giorni sono attese le motivazioni della sentenza. Poi la difesa valuterà il possibile ricorso in Cassazione, che sembra essere molto probabile.

Alla lettura della sentenza, ieri a Bologna, era presente anche la madre, Sabrina Guidetti: era accompagnata da alcuni familiari ma senza il suo avvocato di fiducia. La donna, infatti, da subito ha scelto di non costituirsi parte civile, dimostrando di voler mantenere il rapporto familiare con il figlio. Mamma Sabrina, infatti, si reca periodicamente a far visita al figlio in carcere a Reggio, dove si trova rinchiuso per espiare la pena detentiva. In carcere studia, si diletta nel teatro e risulta pure che sia di aiuto agli altri detenuti, dimostrando conoscenze sulle procedure per ricorsi giudiziari e altre questioni di procedure penali.

Marco Eletti, isolato nell’area protetta dell’aula di giustizia bolognese, non ha avuto occasione di avvicinare la madre, anche per un saluto. L’uomo ha ascoltato con attenzione la lettura della sentenza d’appello, restando impassibile e in silenzio. Il 34enne, già in primo grado, è stato riconosciuto colpevole di omicidio con l’aggravante della premeditazione, mentre sono caduti i futili motivi e l’utilizzo di sostanze venefiche. Quest’ultima è stata invece riconosciuta per il tentato omicidio della madre, che si è salvata dopo essere stata trovata narcotizzata e coi polsi tagliati a fianco del cadavere del marito, quello stesso giorno del 2021. I giudici della Corte d’assise reggiano lo avevano assolto dall’accusa di aver falsificato delle ricette mediche per ottenere i farmaci (benzodiazepine) iniettati nei bignè portati alla famiglia a pranzo e mangiati però solo dalla madre. Tra le aggravanti contestate dalla pubblica accusa vi era anche quella dei rapporti parentali con la vittima, che però era caduta in udienza preliminare dopo che il dna aveva rivelato come Paolo, la vittima, non fosse il padre biologico di Marco.

Antonio Lecci