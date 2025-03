Essere amministratore di sostegno significa affiancare e tutelare persone non autosufficienti con competenza e responsabilità: per farlo, è fondamentale conoscere diritti, doveri e procedure. L’associazione Non+Soli organizza un ciclo di cinque incontri di approfondimento spalmati durante il 2025, in calendario da marzo a novembre sempre dalle 17 alle 19, che rappresenta un’opportunità unica per chi ricopre questo ruolo o vuole prepararsi al meglio per diventarlo.

Si parte il 18 marzo con l’incontro dal titolo ’Le responsabilità dell’Amministratore di Sostegno: gli adempimenti obbligatori’. Il secondo appuntamento in scaletta è previsto per il 6 maggio con l’evento ’Malattia e (in)capacità di agire: limiti, diritti, tutele’, poi il 10 giugno 2025 con ’Nuovi diritti per anziani non autonomi e per persone con disabilità: la recente riforma della non autosufficienza’.

Si riprende, dopo la pausa estiva, il 7 ottobre con l’appuntamento ’La relazione con il beneficiario’, mentre la conclusione è prevista per l’11 novembre con l’incontro ’Il Progetto di vita per una persona non autosufficiente: lo stato dell’arte riforma Cartabia’.

Tutti gli incontri si terranno online, tranne quello del 7 ottobre, disponibile anche in presenza, mentre si può visitare il sito internet https://www.nonpiusoli.org/incontri-di-approfondimento-2025 per informazioni e iscrizione.

Cesare Corbelli