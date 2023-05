Amministratore di sostegno Mano tesa a chi è in difficoltà

Open day oggi dalle 10 alle 12.30 allo sportello Non+Soli di Castelnovo, in via dei Partigiani 10 (accanto alla sala riunioni della Croce Verde).

Si tratta di un incontro informativo gratuito sul tema: "L’Amministratore di sostegno come risorsa".

L’evento, promosso in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, si svolge in occasione dell’edizione 2023 del Caregiver Day, dedicato ai "prestatori di cure". L’open day è aperto a tutti gli abitanti della montagna e in particolare alle persone interessate ad attivare un’amministrazione di sostegno per una persona cara non autosufficiente: anziana, con disabilità, malata, con dipendenze. Una situazione comune ma di difficile gestione, e in cui spesso le persone si trovano sole.

Un’occasione preziosa per ricevere informazioni sul ruolo dell’Amministratore di sostegno, approfondire gli aspetti pratici e burocratici, ascoltare testimonianze dirette di chi è già impegnato in analoghe esperienze.

Durante l’incontro verranno presentati i servizi di sostegno gratuiti offerti dai volontari che operano quotidianamente e ai quali chiunque può rivolgersi.

In primis, lo Sportello Non+Soli coordinato da Csv Emilia.

Il programma della mattinata prevede diversi interventi: Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti e assessore ai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano; Anna Ganapini, responsabile del progetto Non+Soli la quale parlerà della figura professionale e dell’impegno dell’amministratore di sostegno quale strumento di tutela, delineando il quadro normativo, le funzioni e i compiti; Innocenza Grillone, presidente della Fondazione Durante e Dopo di Noi, che espliciterà il ruolo dell’amministratore di sostegno nel Dopo di Noi; Luciana Politi, volontaria di Non+Soli con informazioni su come attivare l’amministratore di sostegno e come trovare supporto nello svolgimento delle pratiche.

A conclusione degli interventi sarà possibile visitare lo sportello, a fianco della sala, accompagnati da esperti del sostegno che potranno fornire ulteriori indicazioni utili.

s.b.