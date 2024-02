Amministratrice indagata: 300 all’assemblea per i soldi scomparsi

Reggio Emilia, 6 febbraio 2024 – Oltre 300 persone ieri pomeriggio hanno partecipato a Scandiano, al cinema teatro Boiardo, alla prima assemblea pubblica per discutere del caso dell’amministratrice condominiale Graziella Castiglioni, indagata dalla Procura per truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona.

L’incontro è stato promosso dal sindacato Cisl e da Adiconsum che ha messo a disposizione i suoi avvocati per le eventuali azioni civili e penali sulla vicenda che sta creando preoccupazione e rabbia tra tantissime famiglie per bollette inevase, utenze a rischio, probabili buchi nei conti correnti condominiali; criticità emerse dopo che lo ‘Studio Graziella Castiglioni’ di amministrazione di condomini ha cessato l’attività nelle scorse settimane. Colpiti condomini e inquilini a Scandiano, Rubiera, Sassuolo.

Non sono mancate ieri le testimonianze dei cittadini in grande difficoltà per bollette e spese condominiali non pagate. "Siamo cornuti e mazziati – ha detto una donna –. Temiamo che non siano state nemmeno pagate le assicurazioni condominiali. Stiamo rischiando grosso. Se anche facciamo una bella azione cosa ricaviamo?".

Diverse persone hanno poi confermato il mancato pagamento dell’assicurazione condominiale. "Sono spariti i soldi dei condomini", ha sottolineato un cittadino e c’è chi ha raccontato di "bollette non pagate da un anno".

Durante l’incontro sono intervenuti gli avvocati Gabriele Prampolini, Paolo D’Angelo e Davide Gollini: hanno risposto alle tante domande e illustrato i passaggi da seguire per tutelarsi per le problematiche emerse. L’avvocato Gollini ha annunciato che sarà aperta una trattativa con i fornitori di energia per concordare una sospensione delle procedure del distacco delle utenze e un’eventuale rateizzazione dei debiti. La strategia di fondo è di muoversi costruendo un abito legale su misura per ogni condominio perché ognuno ha numeri e situazioni diverse. I condomini dovranno nominare un nuovo amministratore.

Sono anche intervenuti i sindaci di Scandiano Matteo Nasciuti e di Rubiera Emanuele Cavallaro. “Rinnovo l’appello – ha detto Cavallaro – a famiglie che dovessero trovarsi in improvvisa difficoltà economica a causa di queste vicende a rivolgersi al Comune. Ieri mattina ho parlato con Iren che mi ha assicurato l’impegno a evitare distacchi in questa situazione: importante è però segnalare i condomini potenzialmente interessati, anche tramite il sottoscritto. Ringrazio le associazioni che si stanno muovendo in queste ore per dare indirizzi e consigli corretti".