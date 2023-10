Amministrazione e digitalizzazione. Oggi l’ultimo incontro

Stasera alle 20,30 nella sala Osteriola del centro Biagini, a Rio Saliceto, si svolge il terzo e ultimo appuntamento tra Comune e cittadini per parlare del futuro del paese, in particolare di obiettivi nell’ambito della digitalizzazione dell’ente pubblico locale, importante passo per il futuro del paese e per la quale negli ultimi anni il Comune di Rio Saliceto ha attivato diversi progetti e investimenti.