Amministrazione pubblica: un’asta

Opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione. Hai conseguito il titolo di studio della scuola dell’obbligo e ti interessa lavorare nella pubblica amministrazione? Puoi partecipare ad un’asta art. 16 l. 5687: uno strumento usato dalle pubbliche amministrazioni per assumere figure professionali per i quali è previsto il solo requisito di istruzione della scuola dell’obbligo (ad esempio: videoterminalista, collaboratore scolastico, coadiutore, cantoniere, ecc.). Come funziona? Quando il Centro per l’impiego riceve una richiesta di avviamento a selezione da parte di una P.A., promuove la richiesta di personale tramite un avviso d’asta, pubblicato sul sito dell’Agenzia regionale per il lavoro. L’avviso resta in pubblicazione almeno 8 giorni per le richieste di lavoro a tempo determinato, almeno 30 giorni per le richieste a tempo indeterminato. Per candidarti dovrai compilare il modulo di adesione online, autenticandoti al link indicato nell’avviso, tramite credenziali SPID, in un arco temporale definito di 5 giorni lavorativi. Successivamente, il Centro per l’impiego comunica tutti i nominativi posti in graduatoria all’ente pubblico richiedente, che provvede poi a convocare i candidati ed effettuare la prova di idoneità in ordine di graduatoria.

La prova selettiva consiste in un colloquio e in una prova pratica inerente al tipo di lavoro da svolgere e non è una prova comparativa fra i candidati. Tutte le informazioni sulle aste art. 16 sono reperibili al link www.agenzialavoro.emr.itassunzioni-art-16.