"Amo la lasagna e la cucina italiana"

Quando Nataliya Klonyuk è arrivata a Reggio Emilia nel 2002, l’Ucraina stava attraversando una grave crisi economica. Laureata in medicina, con un figlio di tre anni e un futuro incerto, ha deciso di trasferirsi in Italia. "Avevo un appoggio, mio zio viveva già a Reggio e mi ha dato una grande mano", racconta. Dopo essere riuscita a ottenere i documenti, ha trovato lavoro come badante. "Provavo a parlare in inglese, ma in pochi lo capivano". E’ riuscita poi a ricongiungere la sua famiglia: il marito e il figlio. "Non mi sono mai sentita giudicata, tranne una volta in cui un’anziana mi ha detto di tornare a casa mia. Oggi i miei figli sono integrati. Amiamo anche la cucina italiana, la lasagna

è il mio piatto preferito e la preparo spesso, non solo

per le feste. Questa città ormai è la mia casa"