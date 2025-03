"Amo questa città. Ma serve sicurezza"

"Sono arrivato a Reggio nel 2005. racconta Florjan Veliu. Albanese di seconda generazione, ha frequentato le scuole in Italia. "All’inizio ho avuto difficoltà con la lingua, ma mi sono integrato". Dopo il diploma all’alberghiero, ha iniziato a lavorare nella ristorazione fino ad aprire la sua attività tre anni fa. "Quando cucini per gli altri, il desiderio è aprire un locale tutto tuo". Il suo ristorante, Grotta Marina, si trova in via Nobili, nei locali dello storico Tutankhamon. "Ho appreso le tecniche per fare erbazzone, tortellini e lasagne. Qui mi trovo benissimo, ho deciso di viverci e investirci. Ma certi episodi di cronaca, da padre, marito e figlio, mi preoccupano"