Amore granata: il nuovo gelato al sapor di Regia

La gelateria ‘Fredde tentazioni’ propone da gennaio il gelato al gusto ‘Amore granata’ dedicato alla Reggiana. L’idea è stata lanciata con successo dal titolare Enrico Giaroli. Si tratta di un gelato al gianduia variegato al biscotto ai frutti di bosco e salsa all’amarena.

"Il nuovo gusto è stato presentato ai clienti in questi giorni nelle mie due gelaterie Fredde tentazioni di Casalgrande e Rivalta – spiega Giaroli –. È una novità per valorizzare la Reggiana, la squadra di calcio di cui sono un grande tifoso. Cerchiamo di richiamare, attraverso questo gelato, i colori della squadra. Un’idea, pensata assieme ad alcuni amici, subito apprezzata da tante persone e in particolare dai tifosi della Reggiana".

Enrico Giaroli opera come gelataio dal 2008. Nel 2013 ha aperto una gelateria a Casalgrande e in seguito, nel 2019, l’altra sede di Rivalta. "Il gelato è un po’ il mio modo di esprimermi e anche di contribuire nel mio piccolo alla comunità – sottolinea Giaroli –. Capita spesso di partecipare ad attività per beneficenza utilizzando proprio il gelato o i prodotti di nostra produzione: sono sempre orgoglioso della mia clientela perché, quando propongo questi eventi, la mia clientela risponde sempre attivamente. Solo due settimane fa a Casalgrande, grazie a un’iniziativa in gelateria, abbiamo acquistato ben tre manichini per l’addestramento per la rianimazione, donati alla pubblica assistenza Ema Emilia ambulanze di Casalgrande. Sono una persona curiosa e a mio modo creativa".

Una creatività manifestata anche nel proporre nuovi gusti al banco delle sue gelaterie. "Oltre ai gusti tradizionali sono abituato a sperimentare – evidenzia Giaroli –. Sono sempre alla ricerca di gusti e sapori nuovi o rivisitati. A Natale ad esempio ho cercato di trasformare in un gusto alcuni sapori della tradizione come il savurett o lo zabajone fatto proprio come lo faceva mia mamma. È importante l’innovazione, ma dispiace perdere alcuni sapori che ricordano l’infanzia".

"Nel mio continuo sperimentare a volte capita di dedicare un gusto anche alle persone care: un po’ come riconoscimento o come in questo caso per il mio grande amore della Reggiana – aggiunge –. Alcune volte penso ad una persona e scatta l’idea del gusto. Da tempo poi pensavo cosa dedicare alla mia amata squadra che mi fa esultare e patire. Ho quindi studiato un gusto scuro". Giaroli è un super tifoso: da tempo, con il figlio, ha l’abbonamento per le partite della Reggiana che, lavoro permettendo, segue pure in trasferta. "A marzo abbiamo già prenotato per andare come lo scorso anno a Catanzaro per la partita", rimarca con soddisfazione Giaroli.

Matteo Barca