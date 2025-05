Amore non corrisposto. Poi, l’incubo

Si sarebbe innamorato di una donna, la quale però lo considerava solo come un semplice amico. Nulla di più. Lei ha cercato di farglielo capire in diversi modi. Ma lui, un uomo di 37 anni, a restare solamente amico non ne voleva sapere. Non voleva rassegnarsi a mettere da parte quell’amore, decisamente non corrisposto. E così da gennaio ha iniziato a inviarle continui messaggi insistenti, molesti e intimidatori, arrivando a pedinarla e minacciarla, a seguirla fino a casa e nei luoghi solitamente frequentati dalla vittima, manifestando un morboso e ossessivo attaccamento. La donna, dopo giorni e giorni di situazioni potenzialmente pericolose, si è rivolta ai carabinieri della caserma di Reggiolo, con le indagini che hanno portato alla denuncia del 37enne per il reato di atti persecutori. E ora è stata chiesta e ottenuta dal tribunale reggiano la misura del divieto di accedere all’intero territorio del Comune di Reggiolo, con l’aggiunta del divieto di avvicinamento alla vittima, dalla quale deve restare lontano almeno 2.500 metri.

Inoltre, vietato ogni tipo di comunicazione tra l’uomo e la vittima, anche attraverso terze persone, con il braccialetto elettronico a controllare il rispetto dell’ordinanza del giudice. L’uomo, residente nella Bassa Reggiana, avrebbe cercato in ogni modo di convincere la donna ad intraprendere una relazione sentimentale con lui, arrivando a infrangere le norme di legge più basilari, portando così la vicenda all’attenzione dei carabinieri e pure dell’autorità giudiziaria.

Antonio Lecci