Amori del passato: visita guidata in centro storico

Sabato alle 16 davanti alla cattedrale in piazza Prampolini prenderà il via una visita guidata suggestiva sugli amori del passato.

A cura dell’associazione guide turistiche reggiane e condotta da Silvia Morini, è un’occasione unica per riscoprire personaggi famosi, influenti legati ai monumenti più rappresentativi del centro storico Reggiano.

Gli amori idealizzati, infiammati dalla fede cristiana dei compatroni Grisante e Daria all’epoca degli antichi romani.....

Un excursus nel 700 Reggiano alla corte estense situata al palazzo Ducale di Rivalta , tra intrighi amorosi, matrimoni di convenienza, capricci, dissolutezza e tradimenti dei duchi Estensi .

Ma ci sarà spazio anche per l’amor di patria, l’impegno morale, la visione di un mondo nuovo e più giusto senza iniquità grazie al fervore illuminato di Giuditta Sidoli e dei suoi amori risorgimentali. Per concludere in bellezza alla Galleria Parmeggiani nella cornice effervescente della bella Epoque, con riferimenti alla Parigi di quell’epoca e al turbinio artistico che l’ha caratterizzata. Un percorso unico, suggestivo per emozionarsi, per far palpitare il cuore nelle varie sfumature e declinazioni del sentimento amoroso e passionale delle relazioni di coppia .

Appuntamento alle 16 davanti alla cattedrale. Prenotazione obbligatoria a Silvia Morini: 339.5618596

Costo a partecipante 10 euro .