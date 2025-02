Amori in pigiama sul palcoscenico. Quante risate a Casalgrande

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che diventa un rombo quando cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fare da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie. Ma la figura diventa un poligono complesso, finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza, in un crescendo di equivoci e di risate.

E’ la intricata trama di "Pigiama per sei", in scena stasera alle 21 al teatro di Casalgrande, dove si prevede il tutto esaurito per questa rappresentazione di Marco Camoletti con la regia di Marco Rampoldi, con protagonisti attori ben noti al pubblico come Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio, Roberta Petrozzi, Rufin Doh, per una produzione di Rara Produzione e Cmc/Nidodiragno.

Il testo di Marc Camoletti presenta l’inedita coppia comica formata da Antonio Cornacchione e Max Pisu, che condividono una storia comune: entrambi diventati comici per acclamazione popolare, negli ultimi anni stanno consolidandosi come attori di prosa, in allestimenti di notevole successo.

Accanto a loro le figure femminili di Laura Curino, anch’essa abituata ad avere un rapporto di grande legame con la sala per il suo fondamentale percorso nel teatro di narrazione, e Rita Pelusio, capace di passare con facilità dalla leggerezza dei personaggi televisivi al forte impegno sociale.

Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso dei rapporti personali nel pieno degli anni Ottanta.

Antonio Lecci