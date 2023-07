Ampliamento della Ztl, respinta la mozione popolare

Respinta dal consiglio comunale la mozione di iniziativa popolare sul progetto di ampliamento alla Ztl in via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi. Nove i voti favorevoli (Coalizione Civica, Fi, Lega, Fdi), 18 contrari (Pd, Reggio E’, +Europa Europa Verde, M5s).

"Comprendo le perplessità e i dubbi dei cittadini e in particolare dei portatori di interesse più direttamente coinvolti dal provvedimento - ha detto l’assessora alla mobilità, Carlotta Bonvicini -, ma mi preme segnalare come in questi mesi, in cui abbiamo ampiamente dialogato, sono state elaborate risposte per ogni esigenza specifica. Zona a traffico limitato non significa chiudere il Centro storico, ma evitare l’accesso in automobile ai soggetti che non ne abbiano diritto e possano avvalersi di semplici percorsi alternativi, più adeguati all’attraversamento del tessuto urbano".

Carlotta Bonvicini ha sottolineato diritti e permessi per il transito, a partire da chi deve accompagnare i figli a scuola, fino ai 10-11 anni di età dello scolaro. "Si introduce un ampliamento della franchigia gratuita nel parcheggio Zucchi da 20 a 40 minuti per accompagnare e andare a prendere i bambini a scuola. Franchigia estesa ai controviali". Ha poi ricordato l’altra mozione che chiede di estendere la Ztl da via Porta Brennone alla zona di via Emilia Santo Stefano.

Dopo la bocciatura della mozione, Coalizione Civica (Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli) hanno parlato di una "situazione gestita politicamente malissimo. A Bologna stanno facendo un’ottima campagna per rendere Ztl le vie del centro: perché queste buone pratiche qui non arrivano e senza dire nulla si fanno scelte che chiudono strade e impattano su vita e lavoro di molte persone? Il tema che ci ponevano i cittadini era di vedere insieme come cambiare in positivo l’esagono e di fare un processo partecipato, di andare per step. E hanno ragione: per noi la ztl non è negativa e non va affrontata in maniera dogmatica".