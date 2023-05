"Ampliamo il salone e assumiamo"

Grande festa ieri pomeriggio e per l’inaugurazione della nuova sede di ‘Arte Parrucchieri’ in via Statale 42A. L’attività è stata trasferita in una struttura in classe energetica A4, situata di fronte al precedente e storico negozio. In tanti hanno preso parte al taglio del nastro tra cui il sindaco Giuseppe Daviddi con altri membri della giunta e l’onorevole Andrea Rossi. "Complimenti alle titolari per il loro grande investimento compiuto in un momento difficile", ha detto Daviddi (foto). Soddisfatte le titolari Elena Paolini e Roberta D’Amicis che, in un periodo complicato per le famiglie e commercianti per la crisi economica, hanno ugualmente deciso di realizzare un importante progetto. "E’ quando i tempi sono più duri che si vede la tenuta dei propri sogni e la volontà di progettualità", spiegano le titolari, che lavorano insieme da quando ero giovanissime, 23 anni fa. Hanno conquistato una clientela che spazia in tutto il comprensorio ceramico e non solo. Non sono mancati i sacrifici per mantenere attiva l’attività durante la pandemia riuscendo a non licenziare nessun collaboratore. In tutti questi anni lo staff di ‘Arte Parrucchieri’ ha partecipato costantemente a corsi di formazione proponendo sempre alla loro clientela le ultime novità e formando varie ragazze che a loro volta hanno aperto il loro salone. "Apriamo un nuovo salone all’avanguardia elegantissimo e assumiamo altro personale – rimarcano le responsabili –. Aprire una sede completamente nuova è una notizia positiva dopo le difficoltà per l’emergenza sanitaria e i rincari. A breve, nella stessa struttura, aprirà anche un centro estetico gestito da un’altra persona".

mat. b.