"Ampliamo il teatro, più proposte culturali"

Nei giorni scorsi sono stati avviati gli attesi interventi al Tetro sociale di Luzzara, finanziati con 305mila euro da fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione e con risorse da bilancio comunale, che consentiranno l’aumento della capienza dello stesso teatro, con riapertura al pubblico anche dei palchi superiori, grazie a lavori di consolidamento, messa in sicurezza, completamento dell’impianto di riscaldamento e illuminazione, oltre all’attivazione dei presidi di rilevazione antincendio. Responsabile tecnico dei lavori è l’architetto Chiara Lanzoni, dirigente del settore Uso e assetto del territorio del Comune di Luzzara, il progettista è lo studio Gasparini Associati di Reggio, mentre i lavori sono eseguiti dalla impresa edile Zuliani srl di Albinea. La fine lavori è prevista entro l’estate, si spera entro la fine di agosto. "L’aumento della capienza e l’adeguamento tecnologico del nostro teatro – commenta il sindaco luzzarese Elisabetta Sottili – consentiranno un utilizzo più ampio dello stesso teatro, che porterà a sviluppare il calendario degli eventi e la proposta culturale. Un arricchimento per la nostra cittadinanza e per i paesi limitrofi, da dove ci seguono molte persone. Pur con tempi dilatati, soprattutto a causa delle difficoltà economiche globali, si va delineando il progetto culturale di Luzzara attraverso le importanti ristrutturazioni dei propri luoghi più caratteristici e vitali".

Antonio Lecci