"Ampliare l’allevamento? Ecco le condizioni"

Il Comitato Aria Pulita di Cadelbosco Sopra detta le condizioni per l’eventuale potenziamento della produzione all’allevamento suinicolo Biopig ("Le Fontanelle"), per tutelare ambiente e salute pubblica dopo i vari episodi degli anni scorsi, con ricadute negative sul territorio locale. L’impresa agricola chiede di raddoppiare la produzione, portando i capi allevati da 3.500 a settemila. Ma il Comitato Aria Pulita, presieduto da Claudio Giacca, propone alcune condizioni, contenute anche in una lettera inviata al Luigi Bellaria. "Nessun ampliamento se non avviene prima la realizzazione del Biogas, un primo aumento limitato a soli mille animali, oltre a un monitoraggio per un periodo non inferiore all’anno degli inquinanti emessi e della qualità dell’aria in modo permanente, con apposita centralina i cui dati dovranno essere disponibili in tempo reale. In caso di aumento degli inquinanti eo molestie olfattive, si avrebbe un immediato stop dell’ampliamento con obbligo dell’azienda di ridurre i capi o di dotarsi di apposito sistema di filtraggio. Solo al termine di un monitoraggio positivo si potrà prendere in considerazione un ulteriore ampliamento fino a settemila suini". "Non smetteremo mai di evidenziare – aggiunge Giacca (nella foto) – come il settore dell’agricoltura è chiamato a uno sforzo enorme per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di ammoniaca stabiliti dalla direttiva europea sulle emissioni di determinati inquinanti atmosferici, in vigore dal 2016. Chiediamo alla Regione Emilia-Romagna una applicazione immediata di tale direttiva per difendere la salute dei cittadini".

Antonio Lecci