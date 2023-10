Amputata la mano all’ultrà. Portava una bomba carta. Resta ricoverato a Modena

di Giulia Beneventi

È stato operato nella notte tra sabato e domenica, all’unità Cura della Mano del Policlinico di Modena, il tifoso della Reggiana rimasto dopo che la bomba carta che aveva nella mano destra è esplosa. Non è ancora sciolta la prognosi, il trentenne ha infatti subito diversi traumi al volto in conseguenza dell’esplosione e sono necessari altri accertamenti. Già prima dell’inizio della partita Reggiana-Venezia, programmato per le 18.30, le tifoserie delle due squadre erano pronte allo scontro. Poco dopo le 16, gli ultras del Venezia sono stati bloccati dagli agenti della celere dal sottopassaggio che collega la stazione a piazzale Europa. La polizia era pronta a gestire il loro arrivo in piazzale Marconi, con un bus predisposto ad accompagnarli direttamente allo stadio. I veneti però hanno cercato di sviare andando appunto verso la galleria, ma la loro ’fuga’ è morta sul nascere.

Nel frattempo la voce tra i tifosi si era già sparsa. Quindi le Teste Quadre sono partite a piedi da via Gramsci, dove c’è il loro ‘quartier generale’, per andare verso via Adua e affrontare i veneti, storici alleati degli ultras del Modena. All’altezza dell’incrocio tra via Gramsci (già via Regina Margherita in quel tratto) e via Cadoppi, c’è stata l’esplosione (non quindi nel sottopassaggio di piazzale Europa, come erroneamente specificato nell’ultimo nostro articolo, ci scusiamo con i lettori). Portato al Santa Maria Nuova d’urgenza, il ragazzo è stato poi trasferito a Modena.

La polizia di Stato sta esaminando le immagini video registrate dalla scientifica, che era presente. Tutto fa presupporre che si sia trattato di un incidente e che la bomba carta fosse difettosa. Ulteriori accertamenti potranno però escludere del tutto l’ipotesi che l’accensione della bomba carta sia stata intenzionale e il bersaglio fossero in realtà gli agenti della polizia.