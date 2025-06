’An ghe mai gnint?’ a Guastalla. Cento eventi fino a settembre

Si intitola ’An ghe mai gnint?’ (Non c’è mai nulla) la rassegna di eventi estivi a Guastalla. Un titolo ironico per segnalare una "abbondanza" di manifestazioni, con oltre cento eventi, da giugno a settembre, per animare il centro di Guastalla, ma anche le frazioni, il lido Po, ville e giardini.

L’intero cartellone, già pronto, viene confermato di mese in mese. Confermati i ’Mercoledì della Vasca’ di luglio grazie ai commercianti del centro storico, ma anche il Sabato dei Saldi, in collaborazione con Guastalla Live. E poi le sagre delle frazioni: San Rocco, Pieve, Tagliata, San Martino e San Girolamo.

Domani sera al teatro Ruggeri in scena il saggio degli allievi del Kyoto Danza, giovedì al lido Po uno spettacolo di danza a cura di MM Contemporary Dance al lido Po, venerdì in piazza Mazzini il live dei Cobaya (foto), organizzato dall’Avis locale per la Giornata mondiale del donatore di sangue. Sabato 14 dalle 14 manifestazione storica per auto e moto, domenica dalle 10 alle 20 nell’ex ospedale civile esordisce ’Handmade Wine’, degustazioni di vini autoctoni e food, a cura della Pro loco, mentre dalle 17 a palazzo ducale ci sarà ’Milonga Ducale’ con la magia del tango, alle 21 in piazza Mazzini il concerto ’Figli delle stelle’ con gli allievi della scuola di musica locale e il coro di voci bianche ’Città di Guastalla’.

Antonio Lecci