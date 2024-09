Ana Maria, ora tocca a te. Vola nella cronometro

Per Ana Maria Vitelaru il grande obiettivo è alle porte: è da qualche giorno a Parigi per la sua seconda Paralimpiade dopo quella di Pechino e proprio domattina alle 8 esordirà nella gara di paraciclismo a cronometro, una prova di 14 chilometri davvero strana perché unisce due categorie, una di atlete che pedalano in modo rialzato (cat. H5) e l’altra di atlete che lo fanno totalmente sdraiate e radenti al terreno (cat. H4).

"Mi sembra quasi che vogliano risparmiare tre medaglie – dice scherzando Ana Maria – in realtà sono due sport diversi, le altre hanno il grande vantaggio di un mezzo molto più aerodinamico". Al via ci saranno 13 ragazze di cui 7 di categoria H4, con avversarie da Germania, Olanda, Svizzera, Stati Uniti, Austria, Norvegia e Corea oltre alle altre due italiane, Katia Aere e Giulia Ruffato (solo per la crono) e per la nostra non sarà semplice.

La Vitelaru, tra l’altro, alcuni mesi fa è stata colpita da un lutto gravissimo, la perdita repentina del fratello Neculai, di soli 37 anni. Ana Maria, che era in aspettativa (non retribuita) proprio per preparare al meglio queste Olimpiadi, ha subito un colpo durissimo. La Vitelaru ha cercato di tenere alta la concentrazione e di allenarsi bene anche nel ritiro abruzzese di Campo Felice, ma la sua condizione la dirà solo la strada.

"Avrebbe dovuto essere presente alle mie gare qui a Parigi – dice la Vitelaru con un velo di tristezza – farò di tutto per un grande dedica, ma la marcia di avvicinamento a queste olimpiadi per me è stata particolarmente dura". Giovedì 5 Ana Maria sarà in gara nella corsa in linea, di ben 71 chilometri: le avversarie saranno solo cinque, tutte agguerrite, ma la possibilità di una medaglia cresce tantissimo. La partenza, questa volta, sarà alle 9,30. "Ho provato il percorso un paio di mesi fa – dice la 41enne di Castelnovo Sotto - ed è molto complicato, tra curve a gomito, discese, dossi e dissuasori anche a rischio capottamento. E’ ovvio che è così per tutte e che io darò più del cento per cento delle mie possibilità".

Claudio Lavaggi