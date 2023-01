L’analfabetismo finanziario è un problema poco conosciuto. Eppure gli italiani risultano essere il fanalino di coda in Europa per conoscenze del settore, soprattutto tra le donne. E’ per questo che Soroptimist Club ha avviato un ciclo di incontri denominato ‘Le donne contano’, un vero e proprio progetto di educazione finanziaria, ideato da Banca d’Italia, per offrire "la possibilità di emanciparsi a chi non ha avuto l’opportunità di imparare alcuni concetti base per la gestione di situazioni quotidiane". L’iniziativa vede la partecipazione dei servizi sociali del Comune, raccogliendo anche la collaborazione di tre associazioni per l’emancipazione femminile: Filef (via Antonio Piccinini 8, Passaparola (via Fratelli Rosselli 10) e Accademia di quartiere (via Don Luigi Sturzo 1). Gli argomenti e il materiale didattico saranno forniti da Banca d’Italia e riguarderanno il conto corrente, gli strumenti di pagamento e l’indebitamento.