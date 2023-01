Analisi sugli abiti di Saman Raddoppia il pool di periti

di Alessandra Codeluppi

Un pool di esperti raddoppiato, per tentare di ricostruire, a partire dall’analisi della salma, come fu uccisa Saman Abbas, la 18enne pakistana ritrovata seppellita sotto terra dentro un casolare diroccato, a pochi passi dal podere di Novellara dove abitava.

Su richiesta dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo e l’archeologo forense Dominic Salsarola, già nominati periti dal tribunale reggiano, si sono aggiunti un altro anatomopatologo, Biagio Leone (Università di Milano Bicocca, ospedale San Gerardo di Monza) e il genetista forense Roberto Giuffrida (polizia scientifica di Milano).

Dopo essere stati incaricati ieri mattina da Cristina Beretti - presidente della Corte d’Assise preposta al processo sull’omicidio di Saman - i due nuovi periti inizieranno oggi alle 13.30 le operazioni di loro competenza all’istituto di Medicina legale di Milano.

Il lavoro di analisi non è semplice, visto che il cadavere è rimasto sepolto un anno e mezzo. Il giudice ha dato un termine di 90 giorni per il deposito della loro relazione, e di altri tre mesi potranno fruire anche Cattaneo e Salsarola, incaricati il 23 novembre, per stilare poi l’elaborato finale. Per lei rimane però fissata l’udienza del 17 febbraio, quando inizierà a relazionare su quanto emerso.

Il processo a carico dei cinque imputati per l’omicidio di Saman Abbas - i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (latitante), lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, comincerà una settimana prima, il 10 febbraio.

Secondo Barbara Iannuccelli, avvocato dell’associazione Penelope, impegnata sul fronte delle persone scomparse e costituita parte civile, "nel caso di Saman la figura del genetista è molto importante. Dovrà evidenziare i rilievi del Dna sui vestiti di Saman e su tutti gli oggetti sequestrati. E ci dirà se, contestualmente al decesso, c’erano solo le persone finora attenzionate o anche altre. Anche solo a partire da un capello può trarre un profilo genetico che, nell’immediatezza, sarà un ignoto, ma grazie al quale, se le indagini sono concentrate su una persona, si può fare il confronto".

Quindi sono emerse tracce di soggetti nuovi? "Posso solo dire che c’è grandissima attenzione di Cattaneo: è davvero una caccia al millesimo - risponde Iannuccelli -. Come associazione abbiamo nominato la genetista Marina Baldi di Roma che ci ha sempre affiancati nella ricerca dei colpevoli".

L’avvocato Liborio Cataliotti difende lo zio Hasnain: "Confrontandomi col nostro consulente di parte, ho l’impressione che non si riuscirà a dare una risposta certa a tutti i quesiti che pure, in modo opportuno, sono stati posti dal tribunale. Che si tratti della vittima è un dato pacifico, lo rivelava già l’abbigliamento. E anche su dinamica dell’omicidio e strumenti usati credo si potrà dare una risposta. Ma su altri aspetti ho il forte timore che non sarà questa perizia a chiarire, ma tutt’al più l’istruttoria dibattimentale. L’estradizione di colui che, dal mio punto di vista, rimane l’imputato numero uno, cioè il padre di Saman, risulterebbe essenziale per un approfondimento dei fatti".

Sul suo assistito, che ha indicato ai carabinieri dove fu sepolta Saman, Cataliotti non si sbilancia: "Non confermo e non smentisco nè che abbia chiesto l’interrogatorio nè che sia stato sentito: se ciò fosse avvenuto, si collocherebbe in una fase coperta dal segreto istruttorio per il procedimento connesso a quello principale". Teme per la sua vita? "Non posso dirlo".