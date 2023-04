Anarchici da tutto il mondo a Reggio Emilia: 4 giorni di congresso

Reggio Emilia, 6 aprile 2023 – Da domani a lunedì si svolgerà il dodicesimo congresso dell’Internazionale delle Federazioni Anarchiche a Massenzatico (dove lo ospita per la terza volta).

Sono attesi un centinaio di delegati delle organizzazioni anarchiche di tutto il mondo (tra cui Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Grecia, Slovenia, Repubblica Ceca, Brasile, Argentina, Cuba, Messico, Bulgaria, Svizzera, Germania, Romania e Sudan) che parteciperanno a dibattiti e incontri pubblici previsti tutte le sere tra il circolo Berneri di via don Minzoni, il centro sociale La Paradisa e il teatro Artigiano entrambi in via Van Beethoven.

Tra i temi affrontati troveranno spazio la guerra, i totalitarismi, sovranismi e nazionalismi nonché frammentazione sociale e precarietà oltre al peggioramento delle condizioni di vita in America Latina e Africa.

"Ci saranno tavoli di confronto e di condivisione di esperienze pratiche, di rafforzamento di relazioni tra gruppi di lavoro, dalla gestione di riviste e giornali alla conduzione di radio e social media, ma anche di discussione sulla gestione di spazi autogestiti, sulle sperimentazioni di autoproduzione, isolate o in forma cooperativa", si legge in una nota degli organizzatori Ifa-Fai.

La questura – su indicazione del Viminale che ha chiesto attenzione viste le tensioni per il caso Cospito – è comunque stata allertata e predisporrà comunque un piano di sicurezza che prevede un presidio intensificato interforze (con polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale) per i quattro giorni della manifestazione.

Anche se per il momento non è considerato un evento ad alto rischio. Si tratta di una frangia anarchica moderata e ‘intellettuale’ che ufficialmente ripudia la violenza.

dan. p.