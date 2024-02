Anastasia, sei davvero tu?. La tragedia dei Romanov

Oggi alle 18 alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, lo spettacolo "Anastasia. L’ultima figlia dello Zar" con Equilibrio Dinamico e le coreografie di Roberta Ferrara. Berlino, 1920.

Una donna, dopo essere stata salvata dalla morte in un canale e dopo mesi di mutismo in ospedale, rivela di essere Anastasia, l’ultima figlia dei Romanov, i reali russi trucidati dalle milizie bolsceviche nel 1918. Si tratta di uno dei casi più misteriosi del Novecento. È lei o non è lei? La musica batte il tempo e il tempo scorre, fugge senza tregua e lascia particelle di memoria e desiderio, che diventano danza senza tempo. La danza esplode nello spazio e ricrea luoghi lontani che trasformano, allargano, sbriciolano le pareti di quell’ospedale in cui Anastasia è intrappolata nella ricerca di sé stessa.